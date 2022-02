(Di martedì 1 febbraio 2022) Una rocambolescafinita male, così come il tentativo di furto: questo è quanto accaduto a. Undel posto, già noto alle forze dell’ordine, è statoin quanto sorpreso in flagranza di reato. Il capo d’accusa è furto aggravato di una macchina, nello specifico un SUV. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile. Leggi anche: Orrore a Roma: «Nel baule c’è mia madre», la donna era morta da mesi Incredibilea bordo diHa tentato dire un SUV, ma è stato colto dal proprietario del mezzo che ha immediatamente allertato i carabinieri. L’uomo, undi, ha cercato di darsi allaproprio a bordo del mezzo, ma la sua corsa è terminata con ...

Advertising

CorriereCitta : Monterotondo, ruba un’auto ma si schianta contro un muro nella fuga: arrestato 40enne -

Ultime Notizie dalla rete : Monterotondo ruba

Il Corriere della Città

...- capiamo che i nostri prodotti vadano 'a', ma darsi tanto da fare per un panettone ci sembra leggermente esagerato. Ma noi auguriamo anche a te un buon natale, 'Lupin' di Via. ......- capiamo che i nostri prodotti vadano 'a', ma darsi tanto da fare per un panettone ci sembra leggermente esagerato. Ma noi auguriamo anche a te un buon natale, 'Lupin' di Via. ...Ha tentato di rubare un SUV, ma è stato colto dal proprietario del mezzo che ha immediatamente allertato i carabinieri. L’uomo, un 40enne di Monterotondo, ha cercato di darsi alla fuga proprio a bordo ...Gioisce l’amministrzione eretina, per la notizia di due nuovi autobus comunali che potenzieranno il servizio del trasporto urbano, già svolto dalla società Rossi Bus, acquistati tramite il fondo Svilu ...