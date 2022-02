Milano: manifestazione in via Gola contro sgomberi (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 gen. (Adnkronos) - Un centinaio di persone si sono radunate nel pomeriggio in via Gola a Milano per protestare contro lo sgombero di un appartamento eseguito in mattinata dalla polizia. Verso le 08.30 alcuni antagonisti dello 'Spazio Comune Cuore in Gola' avevano provato ad ostacolare l'attività degli agenti per riconsegnare l'alloggio all'Azienda Regionale di Edilizia Residenziale. Allontanati i manifestanti, lo sgombero si è svolto reGolarmente. In segno di protesta per lo sgombero un centinaio di persone, fra cui, oltre ad elementi di area anarchica e antagonista, alcuni abitanti del quartiere, si sono date appuntamento nel pomeriggio in via Gola e, poco prima delle 19, hanno dato vita a una passeggiata nelle vie limitrofe, terminata verso le ore 20 con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), 1 gen. (Adnkronos) - Un centinaio di persone si sono radunate nel pomeriggio in viaper protestarelo sgombero di un appartamento eseguito in mattinata dalla polizia. Verso le 08.30 alcuni antagonisti dello 'Spazio Comune Cuore in' avevano provato ad ostacolare l'attività degli agenti per riconsegnare l'alloggio all'Azienda Regionale di Edilizia Residenziale. Allontanati i manifestanti, lo sgombero si è svolto rermente. In segno di protesta per lo sgombero un centinaio di persone, fra cui, oltre ad elementi di area anarchica e antagonista, alcuni abitanti del quartiere, si sono date appuntamento nel pomeriggio in viae, poco prima delle 19, hanno dato vita a una passeggiata nelle vie limitrofe, terminata verso le ore 20 con il ...

