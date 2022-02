L’udienza del processo a carico di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tribunale di Mansoura, in Egitto, ha deciso di rinviare al 6 aprile L’udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna che era stato detenuto in Egitto dal febbraio 2020 al dicembre del 2021 Leggi su ilpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tribunale di Mansoura, in Egitto, ha deciso di rinviare al 6deldi, lo studente egiziano dell’università di Bologna che era stato detenuto in Egitto dal febbraio 2020 al dicembre del 2021

