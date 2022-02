Juventus | Raiola porta via il bianconero!

(Di martedì 1 febbraio 2022) Caso spinoso in casa, come riferito da Tuttosport. I bianconeri, infatti, dopo la grana Dybala, dovranno risolvere al più presto il caso De Ligt. Il difensore olandese non è in scadenza di contratto ma le parole dia dicembre hanno spaventato i bianconeri. Il potente agente, infatti, ha proposto il centrale olandese ai top club europei. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero rinnovare il contratto dell’ex Ajax in scadenza nel 2024 ma a cifre minori. Proposta che non verrebbe accettata da De Ligt e. La situazione è complessa e andrà risolta quanto prima. Così come quella relativa alla Joya Dybala.

Advertising

TheMattDP10 : ??CLAMOROSO JUVENTUS?? SCAMBIO PAZZESCO A GIUGNO! - TheMattDP10 : ??JUVENTUS?? INIZIA LA NUOVA ERA DI AGNELLI ED ELKANN - MaglieCalcio13 : Tutto su de Ligt in estate: lo scambio che fa tentennare la Juventus - - TheMattDP10 : ??BOOM SKY SULLA JUVENTUS?? 'BLITZ PER GIUGNO' - TheMattDP10 : ??AGGIORNAMENTI IMPORTANTI SUL MERCATO JUVENTUS -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Raiola

Un momento fondamentale è stata la cena del 13 gennaio a Torino tra la dirigenza dellae ... 'Credo che non si debba dare per certa la partenza di de Ligt, tante volteparla per curare ...... le dichiarazioni di, in questo senso, sono state molto significative. In caso di addio dell'olandese, l'occasione più ghiotta potrebbe arrivare da Napoli. Calciomercato, difficoltà ...Nei mesi scorsi, il procuratore dell'olandese, Mino Raiola, ha già messo in guardia i bianconeri ... si è dovuto "accontentare" di soli 7 milioni annui. L'obiettivo della Juventus è dunque di ...Matthijs de Ligt tiene col fiato sospeso i tifosi della Juventus. Il pilastro della nazionale olandese starebbe pensando a un nuovo passo per la sua carriera. Come riportato da Tuttosport, il suo ...