Juventus, gamba distrutta: cicatrice enorme e botte ovunque, come sta oggi? (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella carriera di un calciatore ci sono anche gli infortuni; riviviamo il terribile problema capitato ad un attaccante della Juventus. Simone Pepe, otto anni fa, fece vedere il terribile infortunio che lo costrinse a stare fermo per molto tempo e su cui si parlò troppo con l’ex esterno offensivo pronto a levarsi i classici sassolini dalla scarpa. Un giocatore, oltre ad avere momenti di successo e trionfo, sia a livello personale sia a livello di squadra; purtroppo i calciatori devono fare i conti con i cosiddetti rischi del mestiere, gli infortuni. Vlahovic, ecco la fidanzata italiana: è un’ex Miss Italia bellissima Tra i problemi fisici più gravi a cui abbiamo assistito negli ultimi dodici anni, non possiamo (purtroppo) non citare quanto successo a Simone Pepe, l’ex attaccante azzurro che è stato costretto a convivere con un grave infortunio. Era il periodo di Pepe ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella carriera di un calciatore ci sono anche gli infortuni; riviviamo il terribile problema capitato ad un attaccante della. Simone Pepe, otto anni fa, fece vedere il terribile infortunio che lo costrinse a stare fermo per molto tempo e su cui si parlò troppo con l’ex esterno offensivo pronto a levarsi i classici sassolini dalla scarpa. Un giocatore, oltre ad avere momenti di successo e trionfo, sia a livello personale sia a livello di squadra; purtroppo i calciatori devono fare i conti con i cosiddetti rischi del mestiere, gli infortuni. Vlahovic, ecco la fidanzata italiana: è un’ex Miss Italia bellissima Tra i problemi fisici più gravi a cui abbiamo assistito negli ultimi dodici anni, non possiamo (purtroppo) non citare quanto successo a Simone Pepe, l’ex attaccante azzurro che è stato costretto a convivere con un grave infortunio. Era il periodo di Pepe ...

Advertising

infoitsalute : Juventus, Vlahovic subito a gamba tesa: che stoccata a Ronaldo! - ConDOri53768863 : @artagnan76 @juventusfc Non di buon auspicio,il buon Kojiro Hyuga,da noi Mark Lenders,non ha avuto una carriera fel… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, assalto dalla Premier League: Newcastle a gamba tes… - JuventusUn : 'Non puo' giocare in #serieA!' #DiCanio a gamba tesa sulla #Juventus! L'ACCUSA GRAVE? - enzomarangio : #Vlahovic e lo sforzo economico per salvare stagione e programmazione. Non sono più ammessi passi più lunghi della… -