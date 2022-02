Ipnosi: cos’è e come funziona (Di martedì 1 febbraio 2022) Nei decenni, cinema, tv, racconti, hanno per certi versi contribuito a circondare l’Ipnosi di un alone misterioso. A volte, anche controverso, dal momento che questo fenomeno viene spesso associato, erroneamente, a una pratica finalizzata a manipolare gli altri e di cui diffidare. Dietro l’Ipnosi invece, c’è un’esperienza normale che riviviamo (seppur in modo un po’ diverso) quando ad esempio veniamo coinvolti/attratti in modo importante da qualcosa o da qualcuno che attira il nostro interesse. Pur restando ad occhi aperti e coscienti, si ha la sensazione di aver messo in stand-by tutto quello che c’è intorno e di essere concentrati solo su ciò che ci ha attratto in modo magnetico. Magia? Assolutamente no. L’Ipnosi, apporta invece diversi benefici, al punto che viene utilizzata in ambito psicologico/psicoterapeutico e di recente anche ... Leggi su dilei (Di martedì 1 febbraio 2022) Nei decenni, cinema, tv, racconti, hanno per certi versi contribuito a circondare l’di un alone misterioso. A volte, anche controverso, dal momento che questo fenomeno viene spesso associato, erroneamente, a una pratica finalizzata a manipolare gli altri e di cui diffidare. Dietro l’invece, c’è un’esperienza normale che riviviamo (seppur in modo un po’ diverso) quando ad esempio veniamo coinvolti/attratti in modo importante da qualcosa o da qualcuno che attira il nostro interesse. Pur restando ad occhi aperti e coscienti, si ha la sensazione di aver messo in stand-by tutto quello che c’è intorno e di essere concentrati solo su ciò che ci ha attratto in modo magnetico. Magia? Assolutamente no. L’, apporta invece diversi benefici, al punto che viene utilizzata in ambito psicologico/psicoterapeutico e di recente anche ...

