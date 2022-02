Il ruolo di Di Maio e Salvini nel draghismo presente (Di martedì 1 febbraio 2022) Sì, già ieri cenavamo parlando del draghismo futuro, o meglio dei partiti che se lo potrebbero intestare, anche con un occhio al voto del 2023. Il Foglio ci riporta al draghismo presente, intanto chiedendo di esserne interprete, non sempre accomodante, allo stesso presidente del Consiglio, e poi cercando di sollevare la questione dell'agenda e del metodo Draghi tra i partiti della maggioranza di governo. È un modo per arrivare anche a leggere cosa succede nei partiti tra fermenti, divisioni e minacce di resa dei conti. Perché il lavoro su un'agenda pragmatica, in tempi definiti, per dare una ragionevole possibilità di esito positivo ai progetti europei e alle riforme italiane necessarie, cioè il draghismo, funziona come un reagente molto sensibile, in grado di rivelare il tasso di cialtroneria anche in minima ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Sì, già ieri cenavamo parlando delfuturo, o meglio dei partiti che se lo potrebbero intestare, anche con un occhio al voto del 2023. Il Foglio ci riporta al, intanto chiedendo di esserne interprete, non sempre accomodante, allo stesso presidente del Consiglio, e poi cercando di sollevare la questione dell'agenda e del metodo Draghi tra i partiti della maggioranza di governo. È un modo per arrivare anche a leggere cosa succede nei partiti tra fermenti, divisioni e minacce di resa dei conti. Perché il lavoro su un'agenda pragmatica, in tempi definiti, per dare una ragionevole possibilità di esito positivo ai progetti europei e alle riforme italiane necessarie, cioè il, funziona come un reagente molto sensibile, in grado di rivelare il tasso di cialtroneria anche in minima ...

