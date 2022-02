Il primo messaggio di Gianmaria dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 6 (Di martedì 1 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi è andato via dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ieri sera, alle 11.30 di sera. Un saluto sbrigativo da parte del reality, che ha dedicato più tempo alla bellissima storia di Eva Grimaldi da due settimane in casa, piuttosto che al partenopeo, presente invece fin dal primo giorno. All’una e trenta è arrivato in studio, intimidito quasi di fronte a tutte quelle urla e agli applausi fragorosi di chi l’ha seguito e amato. Un abbraccio con i suoi compagni di avventura e poi il ritorno a casa. Un’uscita in sordina che avrebbe meritato ben altro trattamento. Il messaggio di Gianmaria Stamani, di ritorno dall’estenuante diretta e post puntata il “playboy della mutua” ha scritto un messaggio su Instagram ai suoi fan per ringraziarli, sconvolto da tanto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022)Antinolfi è andato via dalla casa delVip 6 ieri sera, alle 11.30 di sera. Un saluto sbrigativo da parte del reality, che ha dedicato più tempo alla bellissima storia di Eva Grimaldi da due settimane in casa, piuttosto che al partenopeo, presente invece fin dalgiorno. All’una e trenta è arrivato in studio, intimidito quasi di fronte a tutte quelle urla e agli applausi fragorosi di chi l’ha seguito e amato. Un abbraccio con i suoi compagni di avventura e poi il ritorno a casa. Un’uscita in sordina che avrebbe meritato ben altro trattamento. IldiStamani, di ritorno dall’estenuante diretta e post puntata il “playboy della mutua” ha scritto unsu Instagram ai suoi fan per ringraziarli, sconvolto da tanto ...

Advertising

17hilary17 : RT @VirgoGu80025754: Lulù : “Alex è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene, anche questa cosa che in studi… - Francym97 : RT @VirgoGu80025754: Lulù : “Alex è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene, anche questa cosa che in studi… - tuttopuntotv : Il primo messaggio di Gianmaria dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 6 #GFVip6 #GFVip #gianfede #gianmaria… - marzialettera : RT @VirgoGu80025754: Lulù : “Alex è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene, anche questa cosa che in studi… - Guast95 : RT @VirgoGu80025754: Lulù : “Alex è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene, anche questa cosa che in studi… -