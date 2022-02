Il Paradiso delle Signore | Gloria è in pericolo? Il dubbio si diffonde

Leggi su chenews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilci ha sempre regalato colpi di scena. Tante le dinamiche in gioco. Ecco le anticipazioni. In questo periodo, unasoap più seguite è Il. La soap ha colpito anche per i tanti colpi di scena che sa regalare. Per questo motivo, ogni giorno, gli ascolti sono sempre più alti. Ricordiamo che l’episodio giornaliero va in onda su Rai 1 dalle 15:55. Fonte Screen RaiNella puntata di oggi vedremo tantissimi protagonisti. Da Sandro che vuole riconquistare Tina fino ad arrivare alla lettera minatoria ricevuta da. Ci sarà l’occasione del Recalcati che chiede a Vittorio di ospitarlo a casa sua. Lui, però, non sa che Vittorio ha iniziato una relazione con sua moglie. Insomma, tantissime ...