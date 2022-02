Giusy Ferreri, chi è il compagno Andrea Bonomo (Di martedì 1 febbraio 2022) Giusy Ferreri, artista lanciata da X Factor nel 2008 dove raggiunse il secondo posto, è legata da tantissimi anni al geometra Andrea Bonomo. Dall’unione tra il geometra e Giusy Ferreri è arrivata nel 2017 la piccola Beatrice, primogenita della coppia. Andrea Bonomo è coetaneo della compagna, essendo nato come la voce di “Amore e Capoeira” nel 1979. I due hanno intrapreso una relazione nel 2008, anno nel quale l’artista era reduce dal successo raggiunto ad X Factor e lanciava il primo singolo, Non Ti Scordar Mai Di Me. Sul compagno, Giusy Ferreri aveva dichiarato nel 2017: Giusy Ferreri e Andrea Bonomo: nel 2017 è arrivata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022), artista lanciata da X Factor nel 2008 dove raggiunse il secondo posto, è legata da tantissimi anni al geometra. Dall’unione tra il geometra eè arrivata nel 2017 la piccola Beatrice, primogenita della coppia.è coetaneo della compagna, essendo nato come la voce di “Amore e Capoeira” nel 1979. I due hanno intrapreso una relazione nel 2008, anno nel quale l’artista era reduce dal successo raggiunto ad X Factor e lanciava il primo singolo, Non Ti Scordar Mai Di Me. Sulaveva dichiarato nel 2017:: nel 2017 è arrivata la ...

