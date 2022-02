Fiorentina, i tifosi scrivono a Commisso: «Cessione Vlahovic una gomitata nello stomaco» (Di martedì 1 febbraio 2022) I tifosi della Fiorentina hanno scritto una lettera al presidente Commisso per parlare della Cessione di Vlahovic e non solo L’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club ha inviato una lettera a Rocco Commisso per spiegare i motivi della delusione dietro il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. «Diciamo la verità, per noi tifosi, la Cessione di Vlahovic è stata “una gomitata nello stomaco”, poi abbiamo cercato di analizzare i motivi che l’hanno provocata e allora hanno cominciato, pian piano, a prendere forma alcune consapevolezze». Il vero motivo è comunque chiaro: la Cessione ai rivali storici: «Quello che ci ha “devastato” non è stata la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Idellahanno scritto una lettera al presidenteper parlare delladie non solo L’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club ha inviato una lettera a Roccoper spiegare i motivi della delusione dietro il passaggio di Dusanalla Juve. «Diciamo la verità, per noi, ladiè stata “una”, poi abbiamo cercato di analizzare i motivi che l’hanno provocata e allora hanno cominciato, pian piano, a prendere forma alcune consapevolezze». Il vero motivo è comunque chiaro: laai rivali storici: «Quello che ci ha “devastato” non è stata la ...

