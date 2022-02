Elisabetta Gregoraci, smacco clamoroso in Mediaset: tutta “colpa” di Alessia Marcuzzi (Di martedì 1 febbraio 2022) Elisabetta Gregoraci costretta ad ingoiare il rospo: secondo le ultime indiscrezioni la collega Alessia Marcuzzi le ha soffiato il ruolo. la showgirl Elisabetta Gregoraci (fonte youtube)Elisabetta Gregoraci, nota influencer, reduce dal GF Vip, nonché ex-moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, è nelle ultime ore al centro di piccanti indiscrezioni. La modella e conduttrice, secondo quanto rivelato dal portale “Dagospia”, sta per essere estromessa da un progetto a cui ha dedicato diversi anni della sua carriera. La Gregoraci infatti è ormai una figura storica nella conduzione della rassegna “Battiti Live“, trasmessa su Mediaset e organizzata da Radio Orba. Sebbene la sua presenza fosse considerata ormai un appuntamento ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 febbraio 2022)costretta ad ingoiare il rospo: secondo le ultime indiscrezioni la collegale ha soffiato il ruolo. la showgirl(fonte youtube), nota influencer, reduce dal GF Vip, nonché ex-moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, è nelle ultime ore al centro di piccanti indiscrezioni. La modella e conduttrice, secondo quanto rivelato dal portale “Dagospia”, sta per essere estromessa da un progetto a cui ha dedicato diversi anni della sua carriera. Lainfatti è ormai una figura storica nella conduzione della rassegna “Battiti Live“, trasmessa sue organizzata da Radio Orba. Sebbene la sua presenza fosse considerata ormai un appuntamento ...

