Advertising

Corriere : «David era un grande presidente e un grande uomo, riempiva ogni camera in cui entrava con il suo sorriso gentile»:… - amendolaenzo : “Mi hanno sempre colpito gli occhi delle vittime, la fissità degli occhi che guardano, ma non vedono. Si, gli occhi… - PE_Italia : “ Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati”. Liliana Segre ??Il 29.1.2020 la senatrice Segre era in… - FirenzePost : David Sassoli: Firenze intitolerà una strada a suo nome, lo ha deciso il Comune - BortagBortoluz : RT @RobertaLeone: È stato un gennaio così denso, oltre l’immaginabile. Sopra gli eventi e dentro la coscienza due volti, quelli di David Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

E vorrei dire grazie a, per tutto quello che ha fatto per me. Gli sono davvero grato e vorrei che la sua famiglia lo sapesse".BOLOGNA - Bologna intitolerà una scuola dell'infanzia a, il presidente dell'Europarlamento scomparso nelle scorse settimane: lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore oggi in Consiglio comunale. "Dovremo scegliere nel mandato dei riferimenti ...Le commosse parole della moglie Alessandra Vittorini sono la migliore sintesi del grande vuoto lasciato da David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, scomparso l'11 gennaio all'età di 65 anni.Firenze avrà presto, prestissimo, un luogo dedicato a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo morto lo scorso 11 gennaio. Un fiorentino innamorato della sua città, di una gentilezza innata, ...