Covid oggi Vda | 303 contagi e un morto | bollettino 1 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 303 i nuovida Coronavirus, 12022 in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un. I positivi attuali sono 4.500 di cui 4.429 in isolamento domiciliare, 65 in ospedale, 6 in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 24.412, 440 in più rispetto a ieri. Con il decesso disalgono a 508 le persone, morte in Val d’Aosta, risultate positive alda inizio emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - emanuelewolves : RT @BarillariDav: #Covid Danimarca cancella da oggi green pass e mascherina. Italia aumenta da oggi le restrizioni contro gli italiani, non… - insomniac39012 : RT @Maedhros67: Oggi e Martedi, #1Febbraio 2022. E l'autorizzazione emergenziale #UE (illegalmente) concessa ai 'vaccini' #Covid e scaduta. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

arrivatoil via libera della Commissione europea al programma italiano da 10 milioni di euro a sostegno ... adottato dalla Commissione nel contesto della pandemia di- 19. L'aiuto assumerà la ..., no. Oleksandr è tornato davvero. Rinato. Ricostruito. "Ha fatto tutto la mia famiglia, hanno ... E pochi mesi fa, arrestata perché trafficava in falsi certificati anti -, ha spiegato di non ...Continua a scendere il numero degli attualmente positivi nel Vercellese, solo oggi son0 311 in meno. E' la differenza fra i 733 guariti e i 422 nuovi casi. I numeri del contagio, seppure ancora alti, ...Intanto il 53,7% dei lucani ha ricevuto la terza dose. Ora però l'obiettivo è raggiungere gli oltre 10.500 over 50 che non si sono ancora immunizzati ...