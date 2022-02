Conte attacca Di Maio a suon di hashtag | ma il suo obiettivo è colpire il governo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dunque Luigi Di, che abbiamo ribattezzato qui come il cardinal Mazzarino perché agogna la riconquista del M5s con le armi della furbizia politica, è da due giorni lapidato sui social da account soprattutto finti – molti sono in America! Lo ha appurato un esperto, Pietro Raffa, che ha scoperto che l’diventato di tendenza #DiOut (lo avevamo già segnalato ieri) è frutto di una precisa strategia social ripescata per l’occasione dagli uomini di Giuseppe, Rocco Casalino in testa. Ha spiegato l’analista a Repubblica: «Può esserci una forma organizzativa del consenso online nei partiti in cui account reali di militanti si coordinano per spingere un determinato argomento, o perre gli avversari. Oppure ci sono società di servizi generalmente estere che vendono profili e attività ...