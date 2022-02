Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Ciao Ciao» de La Rappresentante di Lista (Di martedì 1 febbraio 2022) La Rappresentante di Lista Il pubblico di Rai 1 ha conosciuto Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che compongono la band La Rappresentante di Lista, al Festival di Sanremo 2020, come ospiti di Rancore nella serata delle cover. Lo scorso anno hanno debuttato in gara con il brano Amare, che si è classificato undicesimo e tornano nella 72° Edizione con Ciao Ciao, il cui titolo originale doveva essere L’Ora della Fine: parla, infatti, della fine del mondo, ma lo fa con un ritmo solare e secondo loro ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone. Ciao Ciao di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi - D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) LadiIl pubblico di Rai 1 ha conosciuto Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che compongono la band Ladi, al Festival di2020, come ospiti di Rancore nella serata delle cover. Lo scorso anno hanno debuttato in gara con il brano Amare, che si è classificato undicesimo e tornano nella 72° Edizione con, il cui titolo originale doveva essere L’Ora della Fine: parla, infatti, della fine del mondo, ma lo fa con un ritmo solare e secondo loro ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone.di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi - D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata ...

