Calciomercato Juventus | caos esuberi | a giugno cosa succede? Ecco perché non sono andati via

Il mercato invernale è terminato ma non tutto, nella Juventus, è andato secondo i piani. Sono molti, infatti, gli esuberi rimasti a Torino. La Juventus ha chiuso il mercato invernale con un bel nove in pagella; il dieci non è arrivato per la mancata cessione di alcuni esuberi. Andiamo a vedere il motivo che ha impedito alla società di vendere tutti i giocatori fuori dal progetto. Il mercato di gennaio ha visto la Juventus essere grande protagonista; la società bianconera ha regalato ad Allegri due giocatori di assoluto livello come Vlahovic e Zakaria. Non solo gli acquisti; sono state fatte anche operazioni in uscita come quelle di Bentancur, Kulusevski ma soprattutto Ramsey.

