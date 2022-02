Bombardieri | abolire contratti a termine come in Spagna

(Di martedì 1 febbraio 2022) "Purtroppo la qualità del lavoro non migliora, l'80% deiè a tempo determinato. C'è una ripresa che però provoca ancora un sistema di lavoro non accettabile per i giovani". Così il leader ...

Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha commentato i dati Istat sul lavoro."Continuiamo ... sindacati e Governo hanno deciso di abolire i contratti a tempo determinato. Possono essere ...Vergognoso poi l'attacco allo sciopero di Salvini, che aveva promesso di abolire la legge Fornero e ... E' molto positivo che Landini e Bombardieri abbiano annunciato che questo sciopero rappresenta ..."Purtroppo la qualità del lavoro non migliora, l'80% dei contratti è a tempo determinato. C'è una ripresa che però provoca ancora un sistema di lavoro non accettabile per i giovani". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha commentato i dati Istat sul lavoro.