Barcellona | Laporta | «Sforzo titanico sul mercato Dembele? Non si capisce cosa vuole»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Joan, presidente del, ha parlato così in conferenza stampa delfatto dal club blaugrana Joan, presidente del, è intervenuto in conferenza stampa per illustrare i risultati dell’indagine Forensic. Il numero uno blaugrana ha avuto occasione di parlare del. ACQUISTI – «Con unosiamo riusciti a rinforzare la squadra nelinvernale. Aubameyang verrà presentato probabilmente questo fine settimana. Stiamo lavorando per regalare emozioni ai tifosi del».– «Non ha voluto accettare nessuna delle proposte che gli sono arrivate ed è unache non va bene per noi ma neanche per lui. Il ...