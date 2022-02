Attivisti Extinction Rebellion imbrattano Ministero Transizione Ecologica (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Blitz di Extinction Rebellion al Ministero della Transizione Ecologica. Quattordici Attivisti questa mattina si sono presentati davanti la sede del dicastero scrivendo sulle pareti ‘Ministero della truffa’ e ‘Ministero delle bugie’. “L’azione- spiega un comunicato firmato da Extinction Rebellion- è stata portata avanti da cittadine e cittadini preoccupati/e per l’inazione della politica partitica, e del Ministero deputato, nei confronti del collasso ecologico e climatico.” “In 26mila mail inviate al Ministero e ai suoi collaboratori i sostenitori della campagna hanno chiesto che sia calendarizzato un incontro pubblico con il presidente del Consiglio e alcuni Ministri/e in cui si ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Blitz dialdella. Quattordiciquesta mattina si sono presentati davanti la sede del dicastero scrivendo sulle pareti ‘della truffa’ e ‘delle bugie’. “L’azione- spiega un comunicato firmato da- è stata portata avanti da cittadine e cittadini preoccupati/e per l’inazione della politica partitica, e deldeputato, nei confronti del collasso ecologico e climatico.” “In 26mila mail inviate ale ai suoi collaboratori i sostenitori della campagna hanno chiesto che sia calendarizzato un incontro pubblico con il presidente del Consiglio e alcuni Ministri/e in cui si ...

