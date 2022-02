Assalto Capitol, spuntano bozze per sequestro macchine voto (Di martedì 1 febbraio 2022) spuntano nuove carte che mostrano come Donald Trump fosse più direttamente coinvolto di quanto si sapesse nei piani dei suoi consiglieri esterni per usare le agenzie di sicurezza nazionali nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022)nuove carte che mostrano come Donald Trump fosse più direttamente coinvolto di quanto si sapesse nei piani dei suoi consiglieri esterni per usare le agenzie di sicurezza nazionali nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Capitol Assalto Capitol, spuntano bozze per sequestro macchine voto I documenti sono stati consegnati dagli archivi nazionali alla commissione parlamentare che indaga sull'assalto al Capitol. L'idea di usare il governo federale per accedere alle macchine che ...

