Anche un bambino tra i ricoverati I contagi scendono, 242 nuovi casi (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo settimane di bollettini quotidiani con almeno un decesso (40 nel mese di gennaio), il policlinico tira un sospiro di sollievo: ieri non sono stati registrati morti in area Covid. Ma il via vai ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo settimane di bollettini quotidiani con almeno un decesso (40 nel mese di gennaio), il policlinico tira un sospiro di sollievo: ieri non sono stati registrati morti in area Covid. Ma il via vai ...

