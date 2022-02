Amici 21, i casting della Celentano: l’alternativa a Mattia sarà Aurora? (Di martedì 1 febbraio 2022) ALESSANDRA Celentano ALLA RICERCA DEL SOSTITUTO DI Mattia ZENZOLA: ECCO COME STANNO ANDANDO AVANTI I casting Da qualche settimana, la maestra di Amici 21 Alessandra Celentano, sta cercando un allievo che possa sostituire Mattia Zenzola, che da circa un mese e mezzo ha subìto un grave infortunio e che da quel momento non può né allenarsi né esibirsi con le coreografie. LEGGI ANCHE Amici 21, prima gara di tecnica: grossa lite tra i ballerini della scuola Nel daytime di Amici 21 andato in onda martedì 1 Febbraio su Canale 5, la maestra di ballo Alessandra Celentano continua i casting della persona che possa sostituire Mattia Zenzola, allievo di latino americano di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) ALESSANDRAALLA RICERCA DEL SOSTITUTO DIZENZOLA: ECCO COME STANNO ANDANDO AVANTI IDa qualche settimana, la maestra di21 Alessandra, sta cercando un allievo che possa sostituireZenzola, che da circa un mese e mezzo ha subìto un grave infortunio e che da quel momento non può né allenarsi né esibirsi con le coreografie. LEGGI ANCHE21, prima gara di tecnica: grossa lite tra i balleriniscuola Nel daytime di21 andato in onda martedì 1 Febbraio su Canale 5, la maestra di ballo Alessandracontinua ipersona che possa sostituireZenzola, allievo di latino americano di ...

