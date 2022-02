(Di martedì 1 febbraio 2022) E’ morto a 80 anni l’exdelMaurizio. L’imprenditore friulano si trovava da qualche giorno nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute che a fine dicembre avevano determinato il suo ricovero in terapia intensiva a Udine per una peritonite. Poco dopo L'articolo

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Addio a #Zamparini: lo storico ex patron del Palermo Calcio aveva 80 anni - RaiSport : #calcio Addio a Maurizio #Zamparini L'ex patron di Venezia e Palermo aveva 80 anni Leggi la news?? - luka_inter87 : Il suo #Palermo ha fatto sognare un'intera città e la mia generazione. Addio Presidente #Zamparini Ma soprattutto GRAZIE???? - FabRavezzani : RT @RobertoRenga: Addio a Maurizio Zamparini, che ha raggiunto suo figlio Armandino. Chi lo conosceva, gli voleva bene. Sincero, franco, ca… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Addio a Zamparini ex patron di Venezia e Palermo: E’ morto a 80 anni l’ex patron del Palermo M… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Zamparini

L'ex presidente del Palermo Maurizioè morto a 80 anni: aveva portato la squadra ad una finale di Coppa Italia.a Maurizio, ex patron del Palermo morto all'età di 80 anni. Ricoverato il 27 dicembre in terapia intensiva a causa di una peritonite, nei giorni scorsi era nuovamente tornato in ...Dimesso e tornato a casa,sembrava essersi ripreso ma le sue condizioni si sono di nuovo aggravate. A ottobre, aveva perso il figlio Armando, scomparso a Londra a 23 anni.Il calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo e del Venezia è morto stanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia ...Non ce l’ha fatta Maurizio Zamparini, l’indimenticato presidente del Palermo calcio, Questa notte il suo cuore, già fortemente provato, ha smesso di battere nella clinica di Cotignola, nel ravennate, ...