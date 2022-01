Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 11:10 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio soldi stanziati dallo Stato per aiutare imprese commercianti in difficoltà per la pandemia finiti Modo illecito nelle mani di professionisti imprenditori commercialisti in un diritto e la Maxi frode scoperta dalla guardia di finanza in un’indagine partita di Rimini e poi stesa diverse regioni 78 le persone indagate 35 le misure cautelari emesse dal gip 440 milioni l’importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d’imposta Cambiamo argomento sinistra italiana depositerò oggi un’interrogazione parlamentare al governo sulle cariche delle forze dell’ordine con gli studenti in piazza dopo la morte del giovane stagista e anche Letta chiede risposte su una vicenda che il segretario PD definisce ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio soldi stanziati dallo Stato per aiutare imprese commercianti in difficoltà per la pandemia finiti Modo illecito nelle mani di professionisti imprenditori commercialisti in un diritto e la Maxi frode scoperta dalla guardia di finanza in un’indagine partita di Rimini e poi stesa diverse regioni 78 le persone indagate 35 le misure cautelari emesse dal gip 440 milioni l’importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d’imposta Cambiamo argomento sinistra italiana depositerò oggi un’interrogazione parlamentare al governo sulle cariche delle forze dell’ordine con gli studenti in piazza dopo la morte del giovane stagista e anche Letta chiede risposte su una vicenda che il segretario PD definisce ...

