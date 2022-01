Scuola, Mortaruolo all’Asl: “Classi in Dad per lungaggini burocratiche e non per cluster, attuare la normativa” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Poco fa ho inviato una comunicazione al Direttore generale dell’Asl di Benevento nella quale ho richiesto di dare immediata comunicazione a tutti gli istituti scolastici di adeguarsi alla normativa vigente al fine di garantire la permanenza dell’attività didattica in presenza e informare le famiglie, relativamente ai centri accreditati, in primis le farmacie, in cui è possibile sottoporsi, dietro prescrizione medica, al tampone antigenico gratuitamente”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive. “Nelle ultime settimane – sottolinea il Consigliere regionale – si è assistito ad un incremento dell’attività didattica a distanza per le Classi delle scuole primarie. Tale incremento si è registrato non a seguito di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Poco fa ho inviato una comunicazione al Direttore generale dell’Asl di Benevento nella quale ho richiesto di dare immediata comunicazione a tutti gli istituti scolastici di adeguarsi allavigente al fine di garantire la permanenza dell’attività didattica in presenza e informare le famiglie, relativamente ai centri accreditati, in primis le farmacie, in cui è possibile sottoporsi, dietro prescrizione medica, al tampone antigenico gratuitamente”. Così Erasmo, Consigliere regionale della Campania e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive. “Nelle ultime settimane – sottolinea il Consigliere regionale – si è assistito ad un incremento dell’attività didattica a distanza per ledelle scuole primarie. Tale incremento si è registrato non a seguito di ...

