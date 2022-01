Schianto tra due auto | una finisce fuori strada | il conducente all' ospedale

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Schianto tra auto e camion: muore l'automobilista e il mezzo pesante precipita nel ponte - vco24news : Schianto tra auto e camion: muore l'automobilista e il mezzo pesante precipita nel ponte - strixxxnoctis : Buscofen ti supplico muoviti a fare effetto che tra un po' mi schianto ripetutamente la testa sul muro - cielobluceleste : mi schianto sulla tangenziale tra 3…2…1… - lanuovariviera : Schianto tra auto e camion a Stella di Monsampolo, 49enne ferita. Allertata anche l'eliambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra

ParmaToday

CORRIDONIA - Scontrodue auto, una finisce fuori strada. Trasportato all'ospedale il conducente. L' incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, in contrada Campogiano, a Corridonia . Per cause ...CONEGLIANO. Ci sono due comunità sotto choc per l'incidente che domenica 30 gennaio, verso le 19.40, è costato la vita a due giovani cugine. L'incidente è capitato sull'A28,Villotta e Azzano Decimo, nel Pordenonese. Il pirata della strada che ha tamponato violentemente la Fiat Panda su cui viaggiavano le due giovani, insieme a due bambine, entrambe ferite e ...CORRIDONIA – Scontro tra due auto, una finisce fuori strada. Trasportato all’ospedale il conducente. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, ...Le bimbe sono state invece trasportate all’ospedale di Udine Un terribile incidente mortale è avvenuto nella serata di domenica sull’autostrada A28 poco prima di Conegliano, tra Sesto al Reghena e Vil ...