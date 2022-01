Salernitana, UFFICIALE il colpo dalla Juventus (Di lunedì 31 gennaio 2022) UFFICIALE, Radu Dragusin è un giocatore della Salernitana. Dopo il prestito alla Sampdoria (13 partite in campionato, 4 da titolare) il difensore rumeno passa alla Salernitana sempre a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Radu Dragusin, nuovo difensore della SalernitanaIl giovane, di proprietà della Juventus ha comunicato ufficialmente l’operazione tramite i canali social. Dragusin è stato già ufficializzato anche dai canali social della Salernitana. Il calciatore potrebbe già scendere in campo lunedì nella gara contro lo Spezia assieme all’altro nuovo acquisto in difesa Federico Fazio. Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022), Radu Dragusin è un giocatore della. Dopo il prestito alla Sampdoria (13 partite in campionato, 4 da titolare) il difensore rumeno passa allasempre a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Radu Dragusin, nuovo difensore dellaIl giovane, di proprietà dellaha comunicato ufficialmente l’operazione tramite i canali social. Dragusin è stato già ufficializzato anche dai canali social della. Il calciatore potrebbe già scendere in campo lunedì nella gara contro lo Spezia assieme all’altro nuovo acquisto in difesa Federico Fazio.

