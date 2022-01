Salernitana, arriva la conferma: Ribery non lascia il club (Di lunedì 31 gennaio 2022) Franck Ribery non ha intenzione di lasciare la Salernitana, a dispetto delle voci degli ultimi giorni: le ultime Come riferito da Gianluca Di Marzio, i tifosi della Salernitana possono stare tranquilli, perchè Franck Ribery non ha intenzione di muoversi da Salerno. Il francese, negli ultimi giorni, era al centro di alcune voci, prontamente smentite, che lo volevano in procinto di rescindere il proprio contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Francknon ha intenzione dire la, a dispetto delle voci degli ultimi giorni: le ultime Come riferito da Gianluca Di Marzio, i tifosi dellapossono stare tranquilli, perchè Francknon ha intenzione di muoversi da Salerno. Il francese, negli ultimi giorni, era al centro di alcune voci, prontamente smentite, che lo volevano in procinto di rescindere il proprio contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

