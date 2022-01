Roma | “fondi neri” | false fatture e corruzione | arrestati dipendente RAI e due imprenditori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 gennaio 2022)e attività per turbare i cosiddetti “incanti”, ovvero la stipulazione di contratti con i privati e consistente in una gara aperta tra diversi concorrenti per l’assegnazione del contratto a chi fa l’offerta più vantaggiosa. Scossone in queste ore nella RAI con la Guardia di Finanza ha arrestato undell’azienda insieme a duedella Lombardia, tutti finiti ai domiciliari. Ad eseguire i provvedimenti i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di. ArrestatoRAI perLe tre persone finite in manette sono indagate, a vario titolo, per le ipotesi di reato di “” e “turbata libertà degli incanti“. Disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 160.000 euro. Le indagini coordinate dalla ...