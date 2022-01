Rivoltana | via Corelli chiusa al traffico in direzione Novegro | fino a giugno Al via la costruzione della prima tratta del Biciplan

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dal 7 febbraio al via i cantieri per laLinea 6radiale ciclabile che congiungerà in sicurezza Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano

Da lunedì 7 febbraio, e per tutta la durata dei lavori fino al mese di giugno 2022, laa Segrate sarà percorribile a senso unico in direzione Milano, nella tratta compresa tra...... lapiù veloce e sicura tra le due città. L'infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un'... che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14. A35 Brebemi ha ricevuto ...Novità importate per gli automobilisti segratesi. Da lunedì 7 febbraio prenderanno il via i lavori per la costruzione della “superciclabile” lungo via Corelli e via Rivoltana che collegherà l’Idroscal ...Milano, 31 gen. (askanews) - Nel mese di giugno sarà possibile raggiungere il Parco Idroscalo da Milano in bicicletta con un percorso protetto, illuminato, sicuro e realizzato secondo standard di qual ...