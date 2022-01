Questa scuola chiede di denunciare l’omosessualità per iscriversi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il controverso modulo di iscrizione al Citipointe Christian College, Queensland, chiede alle famiglie non solo di denunciare l’omosessualità, ma prevede che gli studenti si identifichino solo “nel genere che Dio ha conferito loro”. Il Citipointe Christian College è la più grande scuola indipendente del Queensland, la grande regione a nord-est dello Stato australiano, ed è rigorosamente di stampo cristiano, con una popolazione studentesca di oltre 1720 ragazzi. Nel modulo di iscrizione i genitori e gli studenti devono firmare una dichiarazione in cui si dichiara apertamente che gli atti omosessuali sono immorali, elencandoli insieme alla bestialità, l’incesto e la pedofilia come “offensivi a Dio“. Questo modulo, chiamato anche “dichiarazione di fede”, esige anche che i genitori acconsentano che gli studenti transgender ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il controverso modulo di iscrizione al Citipointe Christian College, Queensland,alle famiglie non solo di, ma prevede che gli studenti si identifichino solo “nel genere che Dio ha conferito loro”. Il Citipointe Christian College è la più grandeindipendente del Queensland, la grande regione a nord-est dello Stato australiano, ed è rigorosamente di stampo cristiano, con una popolazione studentesca di oltre 1720 ragazzi. Nel modulo di iscrizione i genitori e gli studenti devono firmare una dichiarazione in cui si dichiara apertamente che gli atti omosessuali sono immorali, elencandoli insieme alla bestialità, l’incesto e la pedofilia come “offensivi a Dio“. Questo modulo, chiamato anche “dichiarazione di fede”, esige anche che i genitori acconsentano che gli studenti transgender ...

