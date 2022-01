Pechino 2022 | venerdì 4 febbraio | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il, il, glie le dirette tv di. Il giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi diè arrivato. Alle 13:00 italiane, le 20:00 cinesi, arriverà il momento tanto attesa ma le gare proseguono con l’Italia del doppio misto di curling che proseguirà il suo torneo. Comincia anche il team event di pattinaggio artistico con gli azzurri che vogliono far bene. Laè affidata ai canali Rai, ad Eurosport e lo streaming a Discovery+ mentre su Sportface.it potrete trovare tutti i risultati aggiornati, i live e le cronache per non perdervi davvero nulla. ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - _Carabinieri_ : Garmisch (D): nell’ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, Federica Brignone vin… - repubblica : Pechino 2022, primi casi di positività al Covid: quattro atleti bloccati - ilPostSport : RT @ilPostSport: I loghi dei Giochi invernali hanno quasi sempre avuto due elementi, la neve e il ghiaccio, ma ci sono state edizioni più o… - ilPostSport : RT @ilpost: Alle Olimpiadi di Pechino ci si potrà riposare in queste cabine tecnologiche per diminuire gli spostamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Lo ha reso noto il comitato organizzatore dei Giochi invernali di. Otto sono atleti o comunque fanno parte dei team olimpici e sono risultati positivi dopo essere arrivati all'aeroporto ..., 31 gen 12:25 - I prestiti immobiliari denominati in yuan circolanti in Cina sono aumentati del 7,9 per cento a 52.170 miliardi di yuan (circa 8.174 miliardi...(LaPresse) A Pechino, decine di persone hanno sfidato le temperature sotto lo zero per festeggiare l'ultimo giorno prima dell'inizio del ...Finita la partita in casa contro il Lubiana, Emil Kristensen ha salutato tifosi e compagni di squadra. Il difensore dei Lupi si assenterà per tre settimane dalla Val Pusteria perché […] ...