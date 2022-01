Partygate | Johnson si scusa alla Camera dei comuni | “Capisco la rabbia della persone Mi dispiace per come è stata gestita la questione”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “In primo luogo, voglio chiedere. Miper le cose che semplicemente non sono andate bene e miper il modo in cui èlaladelle”. Lo ha detto il premier britannico Borisriferendodeisul rapporto Gray relativo allo scandalo. Il primo ministro conservatore ha affermato di aver capito la lezione e sottolineato che “cambieremo il modo in cui viene gestito Downing street” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

BORIS JOHNSON E IL "PARTYGATE" sotto accusa per le feste di Natale scorso mentre il Paese era in lockdown, spunta un'altra festa in giardino a Downing Street. Indaga Scotland Yard ...È un documento di 12 pagine il rapporto dell'alta funzionaria Sue Gray relativo allo scandalo partygate che ha travolto il premier britannico Boris Johnson.