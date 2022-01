“Papà è morto, non ce la faccio più”: 22enne tenta il suicidio a Cisterna di Latina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua l’ondata di suicidi e tentativi degli stessi che sembra aver colpito la nostra regione già dalle vacanze natalizie: l’ultimo caso è di oggi pomeriggio e ha per protagonista un ragazzo di 22 anni di Cisterna di Latina. Il giovane ha chiamato il 112, affermando di non farcela più e di essere pronto a compiere il gesto estremo. Erano le 14.20 circa di oggi, 31 gennaio 2022, quando alla Centrale Operativa 112 del Reparto Territoriale di Aprilia, era giunta la telefonata di una ragazzo di 22 anni, residente a Cisterna di Latina. Il giovane ha espresso il desiderio di uccidersi in quanto non riusciva più ad affrontare la situazione familiare, soprattutto da quando era morto suo padre. Dalla conversazione con l’operatore, che ha cercato di dissuadere il ragazzo dai suoi propositi, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua l’ondata di suicidi etivi degli stessi che sembra aver colpito la nostra regione già dalle vacanze natalizie: l’ultimo caso è di oggi pomeriggio e ha per protagonista un ragazzo di 22 anni didi. Il giovane ha chiamato il 112, affermando di non farcela più e di essere pronto a compiere il gesto estremo. Erano le 14.20 circa di oggi, 31 gennaio 2022, quando alla Centrale Operativa 112 del Reparto Territoriale di Aprilia, era giunta la telefonata di una ragazzo di 22 anni, residente adi. Il giovane ha espresso il desiderio di uccidersi in quanto non riusciva più ad affrontare la situazione familiare, soprattutto da quando erasuo padre. Dalla conversazione con l’operatore, che ha cercato di dissuadere il ragazzo dai suoi propositi, è ...

Advertising

CorriereCitta : “Papà è morto, non ce la faccio più”: 22enne tenta il suicidio a Cisterna di Latina - capacci6 : La vita deve proseguire anche se qualche 'ferito 'tra poco morirà. Che non muoia l'idea che ' morto un papa ...' - Saraluce77 : Io però capisco che ci sono cose brutte nella vita.. ma tirare fuori che è morto il papà .. perche? Per compassione… - 19Ilaria84 : @TIMOLEO07932595 Il mio di fiducia è chiuso per lutto, è morto il papà ?? - vale_are_many : RT @Chopin_Hauer_: Il riassunto della classe politica di oggi: morto un papa, riesumiamolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Papà morto Calolzio. Medaglia d'onore alle sorelle Bazzi per il padre Leandro deportato in Germania Con tanta emozione è stata la figlia Renata a ricordare la figura di Leandro Bazzi: 'Papà non ... Mio padre è morto nell'87 a causa di un tumore'. Scarica il PDF pagina

Bruno Barbieri: Mio padre non mi voleva cuoco. Se sono stato comunista? E chi non lo è stato, in Emilia? Io e mio papà abbiamo sempre avuto visioni della vita all'opposto, lui mi voleva ingegnere e invece ... io ho sempre avuto una gran voglia di arrivare e credo sia morto orgoglioso di quello che ho ...

Torna a casa e trova il papà morto sul divano: Mauro era uno stimato imprenditore leggo.it Con tanta emozione è stata la figlia Renata a ricordare la figura di Leandro Bazzi: 'non ... Mio padre ènell'87 a causa di un tumore'. Scarica il PDF paginaIo e mioabbiamo sempre avuto visioni della vita all'opposto, lui mi voleva ingegnere e invece ... io ho sempre avuto una gran voglia di arrivare e credo siaorgoglioso di quello che ho ...