Milan, Samu Castillejo andrà via: scelta la destinazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Nella giornata in cui Aaron Ramsey ha finalmente accettato l'offerta dei Rangers ed ha lasciato la Juventus, anche un altro calciatore che ha fatto di tutto per rimanere dov'è sembra destinato a cambiare aria. Stiamo parlando di Samu Castillejo, uno dei pochi tesserati definiti 'sacrificabili' dalla dirigenza rossonera. Lo spagnolo quest'anno ha trovato poco spazio ma nonostante ciò ha provato fino all'ultimo a rimanere al Milan, sperando di trovare più spazio nella seconda parte di stagione. Probabilmente non sarà così: Castillejo potrebbe unirsi a Conti e Pellegri e lasciare Milano (a titolo temporaneo) nelle ultimissime ore del calciomercato invernale. Che l'esterno offensivo fosse in partenza era chiaro fin dai primi giorni della finestra invernale di calciomercato. Inizialmente era ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Nella giornata in cui Aaron Ramsey ha finalmente accettato l'offerta dei Rangers ed ha lasciato la Juventus, anche un altro calciatore che ha fatto di tutto per rimanere dov'è sembra destinato a cambiare aria. Stiamo parlando di, uno dei pochi tesserati definiti 'sacrificabili' dalla dirigenza rossonera. Lo spagnolo quest'anno ha trovato poco spazio ma nonostante ciò ha provato fino all'ultimo a rimanere al, sperando di trovare più spazio nella seconda parte di stagione. Probabilmente non sarà così:potrebbe unirsi a Conti e Pellegri e lasciareo (a titolo temporaneo) nelle ultimissime ore del calciomercato invernale. Che l'esterno offensivo fosse in partenza era chiaro fin dai primi giorni della finestra invernale di calciomercato. Inizialmente era ...

