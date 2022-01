Luca Attanasio, l’appello di 48 eurodeputati italiani: “Da Ue, Pam e Onu serve maggiore sforzo. Non è solo interesse italiano” (Di lunedì 31 gennaio 2022) A quasi un anno dall’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo, e dopo mesi di silenzio da parte delle istituzioni europee, il Parlamento di Bruxelles torna a farsi sentire. E lo fa con un appello sottoscritto da 48 eurodeputati italiani che chiede un all’Ue più impegno affinché si ottenga verità e giustizia per il diplomatico italiano: “La necessità di ricostruire una verità giudiziaria solida e credibile sulla morte di Attanasio non è solo una questione italiana, ma deve coinvolgere tutti i livelli, incluso quello europeo”, si legge in una nota di Pierfrancesco Majorino (Pd), tra gli eurodeputati che hanno lanciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) A quasi un anno dall’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo, e dopo mesi di silenzio da parte delle istituzioni europee, il Parlamento di Bruxelles torna a farsi sentire. E lo fa con un appello sottoscritto da 48che chiede un all’Ue più impegno affinché si ottenga verità e giustizia per il diplomatico: “La necessità di ricostruire una verità giudiziaria solida e credibile sulla morte dinon èuna questione italiana, ma deve coinvolgere tutti i livelli, incluso quello europeo”, si legge in una nota di Pierfrancesco Majorino (Pd), tra gliche hanno lanciato ...

