L’Italia dice no a Maduro. L’estradizione di Ramirez e i diritti umani in Venezuela (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un altro caso lega il Venezuela con L’Italia. Dopo la vicenda del presunto prestanome di Nicolás Maduro, Alex Saab, estradato negli Stati Uniti, questa volta il futuro del caso dell’ex ministro dell’Energia, e presidente della petrolifera statale Venezuelana Pdvsa, Rafael Ramírez, sembra essere deciso dalla giustizia italiana. La Corte d’Appello di Roma ha respinto la richiesta di estradizione dell’ex funzionario chavista, diventato una delle voci più critiche contro il governo, presentata dal regime di Maduro. La giustificazione, secondo una breve dichiarazione dell’avvocato della difesa, riguarda le precedenti violazioni di diritti umani compiute dal governo di Maduro. “La Corte Suprema di Italia ha dichiarato definitivamente inammissibile la ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un altro caso lega ilcon. Dopo la vicenda del presunto prestanome di Nicolás, Alex Saab, estradato negli Stati Uniti, questa volta il futuro del caso dell’ex ministro dell’Energia, e presidente della petrolifera statalena Pdvsa, Rafael Ramírez, sembra essere deciso dalla giustizia italiana. La Corte d’Appello di Roma ha respinto la richiesta di estradizione dell’ex funzionario chavista, diventato una delle voci più critiche contro il governo, presentata dal regime di. La giustificazione, secondo una breve dichiarazione dell’avvocato della difesa, riguarda le precedenti violazioni dicompiute dal governo di. “La Corte Suprema di Italia ha dichiarato definitivamente inammissibile la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza vede 'un momento difficile per il diffondersi di Omicron. Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambi… - Marcozanni86 : Oggi su #Repubblica, disquisendo di #recoveryfund, si dice che l'Italia 'ha sottoscritto un mutuo da oltre 100 mili… - ilriformista : Nei lager nazisti persero la vita 500mila Rom e Sinti: 'Del nostro genocidio non si parla, non c’è nei libri di scu… - ValeValentina2 : RT @FmMosca: Quando #Speranza dice che l’Italia ha donato 50.000.000 di dosi di vaccini, intende quelli PAGATI DA NOI? Egr @borghi_claudio… - nuntius_viator : RT @FmMosca: Quando #Speranza dice che l’Italia ha donato 50.000.000 di dosi di vaccini, intende quelli PAGATI DA NOI? Egr @borghi_claudio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia dice Covid, le notizie. Agenas: reparti occupati restano a 30%, Fvg sale al 40%. LIVE Sky Tg24