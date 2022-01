L’Egitto è un attore strategico nel Mediterraneo L’analisi di Varvelli

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Seguendo l’iter di una procedura iniziata lo scorso anno, il governo degli Stati Uniti bloccherà 130 milioni di dollari di aiuti militari promessi al. La ragione: il generale/presidente Abdel Fattah al Sisi non ha fatto “sostanziali progressi nel rispetto dei diritti umani” entro il 31 gennaio 2022, come da esplicita richiesta avanzata da Washington e inserita in un report datato 30 marzo 2021. Una decisone identica era già stata presa dall’amministrazione Trump nell’agosto 2017 (furono bloccati 96 milioni di aiuti, più di altrettanti congelati, anche per via di link tra Egitto e Corea del Nord, e i fondi furono poi sbloccati l’anno successivo). La questione tocca l’Italia. Sia perché nel rapporto dell’amministrazione Biden si parla anche del rifiuto del Cairo di avviare un procedimento giudiziario per indagare sugli agenti dei servizi di intelligence ritenuti ...