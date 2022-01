“Laura non ce l’ha fatta”. Si è spenta in ospedale dopo una breve battaglia: “Eri il sole” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta Laura Leonardo. Se n’è andata a 61 anni. dopo aver contratto il Covid le sue condizioni erano peggiorate fino al ricovero in ospedale dove è stata intubata ed è morta dopo aver lottato in terapia intensiva. La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro della città e decine di messaggi erano piovuti sui social. “Laura Leonardo era una mia cara amica, una di quelle con cui ho riso, ballato, scherzato, litigato tante volte e fatto pace altrettante. Laura era una persona di una bellezza disarmante e di una intelligenza viva”. “I nostri litigi erano solo sulla medicina e sui vaccini. Io mi divertivo a prenderla in giro e le mi triturava i zebedei con le sue teorie sulla medicina che a me sembravano totalmente insensate. Ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non ceLeonardo. Se n’è andata a 61 anni.aver contratto il Covid le sue condizioni erano peggiorate fino al ricovero indove è stata intubata ed è mortaaver lottato in terapia intensiva. La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro della città e decine di messaggi erano piovuti sui social. “Leonardo era una mia cara amica, una di quelle con cui ho riso, ballato, scherzato, litigato tante volte e fatto pace altrettante.era una persona di una bellezza disarmante e di una intelligenza viva”. “I nostri litigi erano solo sulla medicina e sui vaccini. Io mi divertivo a prenderla in giro e le mi triturava i zebedei con le sue teorie sulla medicina che a me sembravano totalmente insensate. Ci ...

Advertising

mrnnplt : ed è quando la seconda stagione si aprirà come la prima solo che al posto di laura e simone ci saranno simone e man… - Max09460348 : @Laura__2703 Però assere il piano B deresponsabilizza, non è poi così male - Laura__2703 : Siate la scelta , non l'alternativa. - barbara51732077 : @Moonlightshad1 @AzzolinaLucia Per non parlare di Laura boldrini a cui è toccata una gogna mediatica senza precedenti - laura_aries_ : RT @chiaraaries_: Raffaella non può non salutare Stefania, lei deve farlo ogni volta!! #lavitaindiretta -