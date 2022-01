L’amarezza di una Repubblica immobile e incomprensibile. Scrive Berti (M5S) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è conclusa l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica italiana. Il Parlamento ha riconfermato Sergio Mattarella, una guida affidabile a cui gli italiani riconoscono fiducia, che però aveva comunicato in tutti i modi la volontà di congedarsi. C’è amarezza. Un’amarezza che deriva dall’incapacità del Parlamento di cogliere le aspettative di cambiamento che molti, me incluso, riponevano in questa elezione. Sempre più cittadini reputano l’alchimia democratica del nostro Paese incomprensibile. Cerchiamo di fare chiarezza. La destra, primo gruppo in Parlamento, ha traccheggiato per mesi con Silvio Berlusconi. Mario Draghi, mentre guidava il Governo, era il candidato in pectore e la sua elezione avrebbe condotto al quarto governo diverso in 4 anni. Gli altri nomi sul tavolo erano quelli di Marta Cartabia, Elisabetta Belloni, Pierferdinando ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è conclusa l’elezione del tredicesimo presidente dellaitaliana. Il Parlamento ha riconfermato Sergio Mattarella, una guida affidabile a cui gli italiani riconoscono fiducia, che però aveva comunicato in tutti i modi la volontà di congedarsi. C’è amarezza. Un’amarezza che deriva dall’incapacità del Parlamento di cogliere le aspettative di cambiamento che molti, me incluso, riponevano in questa elezione. Sempre più cittadini reputano l’alchimia democratica del nostro Paese. Cerchiamo di fare chiarezza. La destra, primo gruppo in Parlamento, ha traccheggiato per mesi con Silvio Berlusconi. Mario Draghi, mentre guidava il Governo, era il candidato in pectore e la sua elezione avrebbe condotto al quarto governo diverso in 4 anni. Gli altri nomi sul tavolo erano quelli di Marta Cartabia, Elisabetta Belloni, Pierferdinando ...

Advertising

CardeMarco : Il preciso istante in cui abbiamo preso un biglietto per il Super Bowl, lo abbiamo stretto tra le mani e poi lo abb… - danielgr31 : RT @Sadachbia18: Ci sono legàmi di sangue e legàmi che si creano nel tempo . Altri si distruggono , si deteriorano per cause varie e resta… - Mario28494809 : @il_latinista Non si tratta di insulti ma di profonda amarezza per aver distrutto l'unica possibilità di avere una… - lapacechenonho_ : @stardmgvnm Ma mandiamo una delle tante fan fiction per l'amor di Dio, che amarezza se fosse così. Quanto ci vuole… - Doct_Manhattan : @Voroklimef @alessia_smile6 @Felis_Ariel @silvyghi @Titi_Italia @mike9938 @sherpa810 @ElisaconlaL @ManfrediPotenti… -