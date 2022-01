Il vaccino di Moderna è genotossico? Nessuno studio lo conferma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci avete segnalato un tweet che comincia a diventare virale anche su Facebook. In allegato presenta una clip con l’intervento di Giovanni Frajese a Non è l’Arena di Massimo Giletti, nella puntata del 13 gennaio. In collegamento è presente anche Francesca Donato. In studio troviamo invece il professor Fabrizio Pregliasco. Nel tweet viene attribuita una affermazione che per la verità Frajese non ha fatto, ovvero che dagli studi di Moderna si evincerebbe una genotossicità del suo vaccino contro il nuovo Coronavirus, quindi col rischio di provocare il cancro. Mentre Pregliasco in studio non lo avrebbe smentito. Altra affermazione che non corrisponde. Per altro la clip mostrata è stata tagliata proprio nel punto in cui il Professore comincia a rispondere. Per chi ha fretta: Dagli studi in vitro, in vivo e sull’uomo ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci avete segnalato un tweet che comincia a diventare virale anche su Facebook. In allegato presenta una clip con l’intervento di Giovanni Frajese a Non è l’Arena di Massimo Giletti, nella puntata del 13 gennaio. In collegamento è presente anche Francesca Donato. Introviamo invece il professor Fabrizio Pregliasco. Nel tweet viene attribuita una affermazione che per la verità Frajese non ha fatto, ovvero che dagli studi disi evincerebbe una genotossicità del suocontro il nuovo Coronavirus, quindi col rischio di provocare il cancro. Mentre Pregliasco innon lo avrebbe smentito. Altra affermazione che non corrisponde. Per altro la clip mostrata è stata tagliata proprio nel punto in cui il Professore comincia a rispondere. Per chi ha fretta: Dagli studi in vitro, in vivo e sull’uomo ...

Advertising

giusbrindisi : Ma che strano!!! - VerticaleIT : @mikalis72 @PanPicchio @SaffronHorizon @barbarab1974 Un saluto a te e buona fortuna - stefanodonno75 : Vaccino Moderna anti-Covid, ecco come funziona e gli effetti collaterali di Spikevax - Gazzetta del Sud - Tiropraticocom : Questi e altri consigliano di vaccinarvi con un vaccino che non funziona e va rifatto a scadenza regolare ma hanno… - marcobertollini : RT @SimoneCosimi: Virus Hiv, al via la sperimentazione di Moderna per un vaccino a mRna contro l'Aids -