Formula 1, nel 2022 vaccinazione completa obbligatoria per piloti e addetti ai lavori (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nessuna eccezione. La Formula 1 ha deciso: per il Mondiale 2022 tutto il personale dovrà essere completamente vaccinato contro il coronavirus secondo le nuove regole stabilite dalla Fia. Questa norma si applicherà a piloti, team, media e tutti gli ospiti dell’ospitalità. “La direzione della Formula 1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non consentirà esenzioni”. Sono state queste le parole di un portavoce della F1. F1, Laurent Mekies rivela: “Se la Ferrari non sarà veloce da subito, tutta la preparazione sarà inutile” Sebbene la maggior parte del personale dei team di F1 e della Fia si stia muovendo verso il completo ciclo vaccinale, questa scelta potrebbe creare dei problemi. Il pilota di auto mediche della Fia Alan van der Merwe, ad esempio, ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nessuna eccezione. La1 ha deciso: per il Mondialetutto il personale dovrà esseremente vaccinato contro il coronavirus secondo le nuove regole stabilite dalla Fia. Questa norma si applicherà a, team, media e tutti gli ospiti dell’ospitalità. “La direzione della1 richiederà che tutto il personale viaggiante siamente vaccinato e non consentirà esenzioni”. Sono state queste le parole di un portavoce della F1. F1, Laurent Mekies rivela: “Se la Ferrari non sarà veloce da subito, tutta la preparazione sarà inutile” Sebbene la maggior parte del personale dei team di F1 e della Fia si stia muovendo verso il completo ciclo vaccinale, questa scelta potrebbe creare dei problemi. Il pilota di auto mediche della Fia Alan van der Merwe, ad esempio, ...

Advertising

HANIA243474887 : RT @barbarab1974: Ricordo che la difesa stile : “la Balanzoni è sospesa quindi bla bla bla” non ha molte possibilità di fare avere una sen… - STEFANIAPALAZ15 : RT @barbarab1974: Ricordo che la difesa stile : “la Balanzoni è sospesa quindi bla bla bla” non ha molte possibilità di fare avere una sen… - Domenico1oo777 : RT @barbarab1974: Ricordo che la difesa stile : “la Balanzoni è sospesa quindi bla bla bla” non ha molte possibilità di fare avere una sen… - M72seventytwo : RT @barbarab1974: Ricordo che la difesa stile : “la Balanzoni è sospesa quindi bla bla bla” non ha molte possibilità di fare avere una sen… - tigrelt : RT @barbarab1974: Ricordo che la difesa stile : “la Balanzoni è sospesa quindi bla bla bla” non ha molte possibilità di fare avere una sen… -