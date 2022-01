Draghi ora è nella mani di Mattarella. Maggioranza già in campagna elettorale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Mario Draghi esce sconfitto dalla corsa al Quirinale e ora è nelle mani del capo dello Stato appena rieletto, Sergio Mattarella, per tenere a bada una Maggioranza proiettata verso la campagna elettorale. La battaglia per il Colle ha inferto un duro colpo ai partiti e alle coalizioni, ora in preda alla resa dei conti. Il centrodestra non esiste più, con FdI della Meloni che non ha votato la rielezione di Mattarella. Il centrosinistra è nel caos per la guerra interna nel M5S tra il leader Giuseppe Conte e il comunque forte Luigi Di Maio. Draghi esce indebolito dalla battaglia per il Colle: ora è nelle mani di Mattarella Ma la battaglia per il Colle ha indebolito anche il premier, perché è evidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Marioesce sconfitto dalla corsa al Quirinale e ora è nelledel capo dello Stato appena rieletto, Sergio, per tenere a bada unaproiettata verso la. La battaglia per il Colle ha inferto un duro colpo ai partiti e alle coalizioni, ora in preda alla resa dei conti. Il centrodestra non esiste più, con FdI della Meloni che non ha votato la rielezione di. Il centrosinistra è nel caos per la guerra interna nel M5S tra il leader Giuseppe Conte e il comunque forte Luigi Di Maio.esce indebolito dalla battaglia per il Colle: ora è nellediMa la battaglia per il Colle ha indebolito anche il premier, perché è evidente ...

PaoloGentiloni : Grazie Presidente #Mattarella. Una scelta di grande responsabilità contro il caos e per il bene comune. Più forte l… - GiovanniToti : . #Mattarella al #Quirinale, Draghi a Chigi. Una grande squadra per l’Italia. Grazie al Presidente a cui avevo chie… - fattoquotidiano : POLITICA IN GINOCCHIO La rielezione di Sergio Mattarella sconfigge le ambizioni di Mario Draghi, ma il doppio manda… - ladyrosmarino : RT @byoblu: L'avvocato Mori commenta la rielezione di Mattarella al Quirinale: 'Non mi stupisco. Penso che i grandi gruppi multinazionali,… - LeonardoRevenge : #draghi : ora si corre al passo dell'oca. -