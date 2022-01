Cristiano Malgioglio su Leonardo Di Caprio “Quella volta in hotel …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)è un noto paroliere italiano il quale in questi ultimi anni è stato al centro del gossip e ospite in tante trasmissioni televisive. Ha preso parte come concorrente ed anche come opinionista al Grande fratello vip in questi anni e ultimamente lo abbiamo visto invece in veste di giudice al programma Tale e quale show e Tali e quali di Carlo Conti. La sua fama è sicuramente internazionale e tanti sono i personaggi di un certo calibro che hanno avuto modo di poter lavorare con lui. Proprio nelle scorse oreè stato al centro di un gossip per via di un aneddoto raccontato da una celebre cantante italiana. Stiamo parlando di Orietta Berti, ospite a Che tempo che fa insieme a. Ma cosa ha rivelato la cantante? Che tempo che fa, ospiti in studio da Fazio Fazio ...