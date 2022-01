Cosmo-SkyMed scalda i motori. Luce verde dopo i rinvii (Di lunedì 31 gennaio 2022) È tutto pronto alla base dell’Air force station a Cape Canaveral (Florida) per il lancio del secondo satellite della costellazione italiana Cosmo-SkyMed di nuova generazione. dopo tre rinvii per il maltempo e un rinvio a causa di una nave da crociera nell’area interdetta, questa sera poco dopo la mezzanotte italiana, ci sarà una nuova opportunità per mandare in orbita il satellite con il Falcon 9 della SpaceX. La sonda fa parte del progetto gestito congiuntamente dall’Agenzia spaziale italiana e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della ricerca. Una volta in orbita, il secondo Cosmo-SkyMed verrà posizionato in orbita eliosincrona polare, consentendogli di sorvolare ogni punto della superficie terrestre sempre alla stessa ora ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) È tutto pronto alla base dell’Air force station a Cape Canaveral (Florida) per il lancio del secondo satellite della costellazione italianadi nuova generazione.treper il maltempo e un rinvio a causa di una nave da crociera nell’area interdetta, questa sera pocola mezzanotte italiana, ci sarà una nuova opportunità per mandare in orbita il satellite con il Falcon 9 della SpaceX. La sonda fa parte del progetto gestito congiuntamente dall’Agenzia spaziale italiana e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell’Università e della ricerca. Una volta in orbita, il secondoverrà posizionato in orbita eliosincrona polare, consentendogli di sorvolare ogni punto della superficie terrestre sempre alla stessa ora ...

