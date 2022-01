“Boy Erased – Vite cancellate”: stasera in Tv il dramma di Joel Edgerton sulla terapia di conversione (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Fingi finché puoi“: questo il mantra del programma di recupero “Love in action“. Un nome che professa amore, ma che di fatto racchiude il marcio che tutt’oggi contraddistingue una parte della società americana. La traumatica storia di Gerrard Conley, raccontata dal film “Boy Erased – Vite cancellate” ha a che vedere con quella che viene definita terapia di conversione dall’omosessualità: una pratica barbarica ancora in voga in 36 Stati americani, alla quale hanno partecipato ben 700.000 cittadini statunitensi. Il dramma scritto e diretto da Joel Edgerton è uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 ed è ispirato alla storia del suo protagonista, raccontata dal libro “Boy Erased: A Memoir“. Un’opera di denuncia sociale, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Fingi finché puoi“: questo il mantra del programma di recupero “Love in action“. Un nome che professa amore, ma che di fatto racchiude il marcio che tutt’oggi contraddistingue una parte della società americana. La traumatica storia di Gerrard Conley, raccontata dal film “Boy” ha a che vedere con quella che viene definitadidall’omosessualità: una pratica barbarica ancora in voga in 36 Stati americani, alla quale hanno partecipato ben 700.000 cittadini statunitensi. Ilscritto e diretto daè uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 ed è ispirato alla storia del suo protagonista, raccontata dal libro “Boy: A Memoir“. Un’opera di denuncia sociale, in cui ...

