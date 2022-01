Anche Mattarella vota per gli azzurri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla spedizione azzurra in partenza per le Olimpiadi sono arrivati ieri Anche gli auguri del Presidente della Repubblica. Nel colloquio telefonico con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Sergio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla spedizione azzurra in partenza per le Olimpiadi sono arrivati ierigli auguri del Presidente della Repubblica. Nel colloquio telefonico con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Sergio ...

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - sirenadelsud : RT @intuslegens: La #Lega è morta. Siccome non ha forza di battere #Draghi che vieta i treni ai dodicenni, ci si allea per perseguitarli. S… - paceinguerra : RT @La7tv: #inonda Quirinale, #Bersani: 'Il Paese avrebbe gradito una novità, e lo avrebbe gradito anche #Mattarella. Bisogna riprendere il… -