Amici 21 | “Mi stavo innamorando di lui” | la confessione spiazza tutti

Durante lo speciale di Amici 21 andato in onda domenica 30 gennaio, il pubblico ha ascoltato una confessione molto particolare. E' andata in onda ieri, domenica 30 gennaio, su Canale 5 un'altra puntata dello Speciale di Amici 21. Gli allievi si sono raccontati in alcune clip dove hanno ripercorso questi primi mesi della loro avventura L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

cobichips : @madmiraclecloud questo ovvio, ma stavo parlando di quei dolori che vengono sottovalutati, che potrebbero essere ca… - sweetgretalh : un anno fa iniziavo a perdere me stessa, tutti i miei amici, le mie passioni, stavo veramente iniziando ad uscire d… - MondoTV241 : Amici 21, 'Mi stavo innamorando di Luigi' la confessione di Carola Puddu durante lo speciale del talent #amici21… - notsarar : @vibes_amici Infatti non ho invitato a votare per lei stavo solo dicendo che questa situazione è meglio per Jess, v… - desnolimits : RT @gagawithoutlady: Io che guardo tranquillamente lo speciale di amici di oggi. Carola parlando di Luigi in diretta nazionale: “mi stavo… -