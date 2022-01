The Rookie 4 su Rai2 mette Wesley davanti una scelta difficile, trame 30 gennaio e 6 febbraio (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2, in onda stasera, domenica 30 gennaio, con un nuovo episodio in prima assoluta. In Italia, The Rookie 4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimo episodio, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero di episodi previsti per questa stagione. Ecco le anticipazioni. Si intitola Rosso fuoco l’episodio 4×04 che vedremo stasera, e di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente Nolan e l’agente Chen cercano una persona scomparsa che potrebbe avere legami internazionali che mettono in pericolo la vita di tutti. Nel frattempo, Harper continua la ricerca di un incendiario seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. Altrove, Wesley deve superare un compito ... Leggi su optimagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con The4 su, in onda stasera, domenica 30, con un nuovo episodio in prima assoluta. In Italia, The4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimo episodio, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero di episodi previsti per questa stagione. Ecco le anticipazioni. Si intitola Rosso fuoco l’episodio 4×04 che vedremo stasera, e di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente Nolan e l’agente Chen cercano una persona scomparsa che potrebbe avere legami internazionali che mettono in pericolo la vita di tutti. Nel frattempo, Harper continua la ricerca di un incendiario seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. Altrove,deve superare un compito ...

James07704517 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - abelgonzalez : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - Boltarea4 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - maoka1234 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… -